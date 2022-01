Le Français Richard Gasquet a été testé positif au Covid-19 en Australie. Le Français a même été placé à l’isolement.

Agé de 35 ans, celui qui est redescendu à la 85e place mondiale est contraint d’être placé à l’isolement après un test positif au covid. « J’ai été malheureusement testé positif au covid ce matin en Australie, pas de symptômes. On suit le protocole et c’est parti pour une semaine d’isolement. » Ecrit le tricolore via son compte Twitter. Gasquet est logiquement forfait pour le tournoi ATP 250 de Melbourne. Sa participation pour l’Open d’Australie est plus que jamais compromise…