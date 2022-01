Coup d’envoi de cet avant-dernier 16es de finale de la Coupe de France ce lundi soir à partir de 21 h 10. Largement favori, le PSG rencontre l’équipe de Vannes qui évolue en National 2. Voici la composition d’équipe probables du club de la capitale.

Pour ce 16es de finale, le coach du PSG devrait s’appuyer sur un système en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Gianluigi Donnarumma dans les buts avec une solide défense Marquinhos en compagnie de Presnel Kimpembe. Le Paris Saint-Germain est privé de nombreux joueurs. Lionel Messi, Juan Bernat, Danilo Pereira et Sergio Rico ont été testés positifs au coronavirus. Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont partis disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Neymar reste absent sur blessure, tandis que Sergio Ramos est suspendu après son expulsion à Lorient (1-1).

PSG, la composition probable : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Wijnaldum, Paredes, Herrera – Di Maria, Icardi, Mbappé.