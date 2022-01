Le directeur du football au FC Barcelone Mateu Alemany est revenu sur le dossier Ousmane Dembélé et la prolongation de contrat éventuelle pour le clan Ousmane Dembélé.

« Aucune réunion n’est prévue aujourd’hui. Et nous n’aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec ses agents depuis cinq mois. Ils connaissent la position du club, nous avons beaucoup de patience, ils savent que nous voulons qu’il reste, il a une offre et ce ne sera pas plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour adopter les mesures qui conviennent au club. » A précisé Alemany ce lundi lors d’un point presse pour la présentation de Ferran Torres.