Sans encombre, Jo-Wilfried Tsonga et Pierre-Hugues Herbert ont remporté en deux sets leur premier match de l’Open Sud de France.

Les Français Jo-Wilfried Tsonga et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés mardi pour le deuxième tour du tournoi ATP 250 de Montpellier. Tsonga, qui a fait sa rentrée la semaine dernière au tournoi Challenger de Quimper après plusieurs mois sans compétition, a dominé le Polonais Kacper Zuk, sorti des qualifications, sur le score de 6-4, 6-4. L’ancien N.5 mondial n’avait plus remporté de match sur le circuit principal depuis le tournoi de Marseille en mars 2021. Le Français, invité par les organisateurs à Montpellier et désormais 259e au classement ATP, affrontera au prochain tour le Serbe Filip Krajinovic, tête de série N.5 et 36e joueur mondial.

De son côté, Pierre-Hugues Herbert, 113e au classement ATP, s’est qualifié en battant 7-5, 6-2 l’Allemand Peter Gojowczyk, 96e mondial. Passé par les qualifications, Herbert affrontera au prochain tour le Kazakh Alexander Bublik, 35e joueur mondial et tête de série N.6 à Montpellier.