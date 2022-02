Malgré l’élimination du PSG en huitième de finale de la Coupe de France, le PSG compte toujours sur Mauricio Pochettino.

Malgré l’élimination surprise en Coupe de France hier soir face à l’OGC Nice (0-0, 4-5 aux tab), la direction du Paris Saint-Germain n’envisage pas un départ de son entraîneur. D’après les informations de RMC Sport, Mauricio Pochettino a toujours la confiance de ses supérieurs tant que le club est encore en course pour le titre en Ligue 1 et pour la Ligue des champions tant convoitée. La rumeur Zinedine Zidane ne change rien en interne et le Marseillais devra patienter jusqu’à la fin de la saison pour prendre les rênes du club de la capitale.

« Le bilan est lourd pour Pochettino, éliminé de la coupe de France dès janvier, après avoir perdu le championnat et le trophée des champions. Pour autant, Pochettino n’est pas encore fragilisé. Pour le PSG, l’heure reste à la concentration. D’autres objectifs sont encore atteignables. Un 10e titre de champion de France. Et surtout, une première Ligue des champions dans l’histoire du club. De quoi écarter aujourd’hui l’idée d’une fragilisation de l’entraîneur parisien »; détaillent nos confrères de chez RMC Sport.