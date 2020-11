Eliminé dès les phases de groupes la saison passée, Novak Djokovic est un grand fan des ATP Finals. Le Serbe considère ce tournoi comme le plus difficile de la saison.

« J’ai eu beaucoup de chances de connaître beaucoup de succès à l’O2 Arena et dans le tournoi, qui est probablement le plus difficile de l’année ou de la saison, car on commence par affronter un joueur du top 8 mondial tout de suite. Et à chaque match que vous jouez, vous affrontez l’un des huit meilleurs joueurs du monde. Ainsi, le deuxième match peut déjà être contre l’un de vos plus grands rivaux dans le groupe. Alors oui, c’est l’intensité que ce tournoi apporte. Mais j’ai l’impression que ça nous fait tous entrer dans ce mode de compétition dès le premier point, ce que j’aime personnellement », a indiqué Novak Djokovic.