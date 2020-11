L’ancien joueur du club catalan, Luis Figo, est un grand fan de l’ailier Ousmane Dembélé (23 ans). Une déclaration surprenante.

Le Français traverse une période difficile avec le FC Barcelone, pourtant l’ancienne star du club, Luis Figo, est totalement sous le charme des dribbles d’Ousmane Dembélé. « J’aime beaucoup Ousmane Dembélé. C’est un garçon qui n’a pas eu de chance avec les blessures, mais qui a un énorme potentiel. Parmi les autres jeunes talentueux, on peut aussi citer Gnabry du Bayern Munich. J’en parle car ils sont ailiers et sont très bons en un-contre-un. Il y aussi Ansu Fati. Je les aime bien, ils prennent des risques dans les dribbles et n’ont pas peur. C’est important pour les équipes », a indiqué le Portugais pour Marca.