Voici le classement du Vendée Globe à 5h ce lundi match.

Alex Thomson est toujours en tête de la course au large du Cap Vert. Le skipper Hugo Boss comptait 75 milles d’avance sur son dauphin Jean Le Cam. Thomas Ruyant et LinkedOut, sont à 139,5 milles de la tête, devant Kevin Escoffier (PRB, +176 milles) et Charlie Dalin (Apivia, 1984 milles). Le Britannique en tête de la course était à plus de 20 noeuds ce lundi matin.