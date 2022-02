Véritable personnage du circuit ATP, Nick Kyrgios n’a pas toujours été l’homme qui l’est aujourd’hui. L’Australien a avoué avoir eu des pensées suicidaires lors des moments difficiles qu’il a pu traverser.

« C’était moi il y a 3 ans à l’Open d’Australie. La plupart des gens pensent que je vais bien mentalement ou que je profite de la vie… C’était l’une de mes périodes les plus sombres. Si vous regardez de près, sur mon bras droit, vous pouvez voir mon automutilation. J’avais des pensées suicidaires et j’avais littéralement du mal à sortir du lit, sans parler de jouer devant des millions de personnes. Je me sentais seul, déprimé, négatif, j’abusais de l’alcool et des drogues, je repoussais ma famille et mes amis. J’avais l’impression de ne pouvoir parler ou faire confiance à personne. C’était le résultat de mon refus de m’ouvrir, de m’appuyer sur mes proches et de me pousser petit à petit à être positif. Je sais que la vie quotidienne peut sembler extrêmement épuisante, voire impossible par moments. Je comprends que tu penses que si tu t’ouvres, tu te sentiras faible ou tu auras peur. Je vous le dis dès maintenant, tout va bien, vous n’êtes pas seul. Je suis passée par ces moments où il semblait que ces vibrations énergétiques positives n’allaient jamais devenir réalité. S’il vous plaît, ne vous sentez pas seul, si vous avez l’impression que vous ne pouvez parler à personne, je suis là, tendez la main. Je suis fière de dire que je me suis complètement transformée et que j’ai une vision complètement différente de tout, je ne prends pas un instant pour acquis. Je veux que vous puissiez atteindre votre plein potentiel et sourire. Cette vie est belle » a confié Nick Kyrgios sur Instagram.