Parfois peu inspiré lors de ses transactions en Ligue 1, le Paris Saint-Germain semble s’attaquer à une valeur sûre. Leonardo suivrait de près la piste menant à Hugo Ekitike.

Lancé dans le grand bain cette saison après un prêt au Danemark, Hugo Ekitike a séduit l’ensemble de l’Hexagone. En 23 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives. De bien belles statistiques pour une première saison dans l’élite. Des performances qui attisent l’intérêt des plus grandes écuries à travers l’Europe. Si le Stade de Reims a refusé plusieurs propositions cet hiver, les offres répétées pourrait le faire craquer dès cet été. Révélation de l’année au Stade de Reims, Hugo Ekitike est courtisé par les plus grandes écuries européennes. Les prétendants s’accumulent.

Selon les informations révélées par la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain serait sur les traces de Hugo Ekitike. Un nouveau cador sur ses pas alors que le Milan AC, Newcastle, West Ham et Chelsea sont également sur le coup. Départ avorté cet hiver, le joyau du Stade de Reims devrait enflammé le prochain mercato estival à moins que sa récente blessure n’impacte son attractivité.