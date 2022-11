Caroline Garcia est auteure d’une saison parfaite. Ce lundi soir, à Fort Worth (Texas), la Français a été sacrée au Masters WTA, devenant ainsi la deuxième française a y parvenir, après Amélie Mauresmo. Une fierté pour Garcia.

« C’est le plus grand titre de ma carrière », a-t-elle déclaré en conférence de presse après son sacre. « J’ai déjà gagné pas mal de trophées, celui-ci est le quatrième cette année et à chaque fois, les émotions sont grandes. (…) Il y a beaucoup de travail derrière. Chaque match compte. Même les premiers tours apportent quelque chose. Ils permettent de progresser, de prendre confiance, jusqu’à la finale. Et il y a tous les souvenirs qui surgissent, les moments difficiles par lesquels tu passes, les personnes qui t’ont soutenu, etc. Remporter le Masters, je ne peux pas dire que c’était l’objectif du début de saison, mais j’en suis super fière. C’est une étape importante de ma carrière et je vais essayer de faire grossir mon palmarès. »