Auteur d’un très bon début de saison, le Clermont Foot occupe une enviable 10e place, au coeur du classement de Ligue 1. Mais il pourrait être plus haut encore : le club a manqué deux penaltys lors de son dernier match !

En effet, lors de la 14e journée, le club auvergnat a concédé le nul à domicile face à Montpellier (1-1). Un résultat frustrant, car Clermont a bénéficié de deux penaltys dans ce match et… les a manqués tous les deux ! La faute à… un mauvais choix de tireur. Car Komnen Andric, désigné premier tireur pour ce match, a vu sa tentative stoppée par Bingourou Kamara. Le Serbe se rachètera en inscrivant le but de l’égalisation après le match nul. Mais Clermont aurait pu (et du) gagner cette rencontre puisqu’il a bénéficié d’un second penalty. Changement de tireur : c’est cette fois Grejohn Kyei qui s’élance… et frappe la transversale !

Après analyse, l’entraîneur Pascal Gatien s’est rendu compte que sa hiérarchie des tireurs de penalty n’était pas la bonne. Le bilan en carrière de Komnen Andric est plus que correct : 3 manqués en 15 tentatives. Mais celui de Grejohn Kyei est très mauvais : 4 loupés en 9 penaltys tentés en carrière ! Très mauvais choix, d’autant que Clermont compte dans ses rangs un certain Jérémie Bela dont le bilan est carrière est de 100% : 7 penaltys tentés en carrière pour 7 penaltys transformés. Imbattable. Même Neymar ne peut pas en dire autant !

C’est promis, juré. La prochaine fois que Clermont a un penalty à tirer, Pascal Gatien va choisir le bon artilleur !