Le Stade Brestois a eu beaucoup de mal en ce début de saison et a longtemps occupé la dernière place du classement. Cependant, une dynamique lors des récentes journées offrent un peu d’espoir aux joueurs et supporters Brestois.

Alors que le Stade Brestois est dans un début de saison catastrophique en Ligue 1 avec 2 victoires, 4 nuls et 8 défaites, les hommes de Bruno Grougi semblent tout de même montrer un nouveau visage depuis quelques journées. En effet, 4 des 10 points que l’équipe bretonne à la 14e journée se sont faits lors des 3 dernières rencontres. Dès lors, un peu d’espoir renaît en Bretagne et il ne suffirait que d’une victoire pour sortir de la zone rouge.

Avec une charnière Chardonnet – Brassier qui semble plus solide que jamais et le licenciement de Youcef Belaïli qui ne semblait pas avoir un impact positif sur le collectif, les Bretons ont retrouvé un meilleur équilibre dans leur effectif. En effet, le trio d’attaque Honrat – Slimani – Del Castillo semble plus en place que jamais et pourrait même offrir la victoire lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve, contre l’ESTAC Troyes. Reste donc à voir si les Bretons pourront sortir de la zone rouge avant la trêve internationale pour garder espoir de ne pas descendre à la reprise.