De retour à la compétition hier soir, Rafael Nadal a été logiquement battu par l’Américain Taylor Fritz lors de son premier match du Masters de Turin. Écarté des terrains pendant un long moment, l’Espagno; revient petit à petit à la compétition et il a besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau.

« J’ai besoin de plus de matches. Je sais que je m’entraîne bien, avec la bonne attitude et en faisant les bonnes choses. Chaque set joué à l’entraînement, j’étais assez compétitif, mais ce n’est pas la même histoire en compétition. Et votre niveau s’améliore quand vous gagnez des matches. C’est quelque chose de normal qui m’arrive après les cinq que j’ai eus (plusieurs blessures et absences depuis Wimbledon). Mais même si c’est normal, cela n’empêche pas que je sois déçu et de penser que je pourrais faire de meilleures choses en compétition. » A déclaré le Majorquin devant les médias après sa défaite.

Dernier du groupe vert après la première journée, Nadal devra se rattraper dès ce mardi avec un duel à venir contre le Canadien Félix Auger-Aliassime qui a également perdu son match contre le Norvégien Casper Ruud.