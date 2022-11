Enfin ! Killian Hayes nous montre qu’il sait encore jouer au basket et qu’il est capable de faire entrer la balle orange dans l’arceau rouge. Malgré une fessée dans les règles de l’art 128-112, Killian Hayes a rassuré les fans des Pistons (oui, il y en a). Une petite feuille de match bien sympa avec 16 points (à 7/12) et surtout zéro ballons perdus, c’est ça qu’on veut Kiki. On aurait tout de même apprécié cet effort du Français si victoire il y avait eu, mais ses potes Cade Cunningham (4 pions et un miteux 1/11 aux tirs) et Saddiq Bey (1/6 derrière l’arc) ont oublié qu’il fallait marquer des paniers pour gagner un match.

Le jeunot de 21 printemps ne tourne cependant qu’a 4 points, 3 passes et 1 rebond pour 20 minutes par match. Une ligne de stats qui l’envoie en aller-simple dans la triste catégorie des « busts » (on rappelle qu’il avait été drafté en septième position en 2020). En espérant que cette performance correcte lance pour de bon la saison de l’ancien de Cholet, car coach Dwane Casey pourrait avoir envie de le licencier à tout moment en cas de nouvelles contre-performances.