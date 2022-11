Alors que le SCO d’Angers est au plus bas, de nombreux scandales judiciaires font surface et enfoncent encore plus le club de Maine-et-Loire.

Cela va sans dire, le SCO d’Angers n’est pas à son prime. En effet, avec 7 défaites consécutives, 2 victoires pour 2 nuls et 11 défaites en 15 matchs et une dernière place de Ligue 1, les Angevins sont dans une forme catastrophique. En plus de cela, le club va terriblement mal dans le fond puisque de nombreuses condamnations ont eu lieu en défaveur du club. D’abord, Farid El Melali (4 matchs cette saison) a été condamné à 6 mois de prisons avec sursis pour exhibition sexuelle et Stéphane Bahoken a été condamné à 4 mois avec sursis pour violences, insultes et menaces de mort à sa compagne.

En plus des joueurs, c’est aussi l’institution Angevine qui est mise en danger puisque le club se voit aussi être attaqué en justice. D’abord, en juillet 2021, c’est l’ancien milieu de terrain Cheick Ndoye qui a attaqué le club pour non-exécution de contrat et les dirigeants du SCO ont finalement dut verser 450 000 euros à l’ancien capitaine. Cette semaine, une nouvelle affaire a éclaté avec l’ancien directeur sportif Sébastien Larcier, qui a été démis de ses fonctions pour « insuffisance professionnelle », l’audience a eu lieu le 9 novembre et le délibéré sera rendu le 11 janvier. L’ancien directeur sportif réclame 800 000 euros au club.