Liverpool a décroché une nouvelle victoire en championnat samedi dernier contre les Saints de Southampton. Un succès acquit 3 buts à 1 avec un doublé de Darwin Nuñez et un but de Roberto Firmino.

Justement le Brésilien a réalisé un bon match et ce nouveau but pourrait lui permettre de s’offrir un beau cadeau de Noël avant l’heure. Non convoqué pour la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil, Firmino devrait rapidement recevoir une prolongation de contrat comme le précisent nos confrères du ‘Daily Mail.’ La durée du contrat de l’attaquant à 7 buts en 13 matches de Premier League, n’a, cependant, pas encore filtré pour l’attaquant de 31 ans qui arrive en fin de contrat en juin 2023…