Qualification pour la finale du Masters Next Gen de Milan ce vendredi soir pour l’Américain Sébastian Korda.

Favori du match au départ, Korda est venu à bout de son compatriote Brandon Nakashima en cinq manches 4-3 / 2-4 / 1-4 / 4-2 / 4-2. Il atteint donc la finale du Masters Next Gen de Milan et retrouvera le vainqueur du duel entre Carlos Alcaraz et Sébastian Baez en finale.