Nabil Djellit donne son avis concernant un éventuel retour de Christopher Nkunku au Paris Saint-Germain comme l’annoncent certaines rumeurs.

« Ça ne me plairait pas du tout, a réagi le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Je lui souhaite tout sauf le Paris Saint-Germain ! Sur le joueur, je suis d’accord. Merci aux Allemands surtout, ils ont développé son talent dans un vrai collectif. Mais s’il revient au Paris Saint-Germain, vous pensez qu’il sera sur le terrain ? Déjà, c’est pipé avec les joueurs et les salaires qu’il y a. Et puis s’il faut faire un changement, c’est le premier qui va sortir. Ce n’est absolument pas le cas à Leipzig où il est mis en valeur, où il est utilisé à plusieurs postes. Le Paris Saint-Germain, ça ne lui correspond pas du tout. Lui, il faut qu’il aille dans un vrai collectif et là, il va s’éclater.«