En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait bel et bien évoluer Italie dans quelques mois.

Selon les dernières indiscrétions du « Corriere dello Sport », c’est la Juventus Turin qui pense sérieusement au jeune espoirs de l’Equipe de France et sa situation contractuelle pourrait même être un vrai plus pour le club italien. Celui qui possède une belle cote en Italie pourrait même se voir offrir une grosse prime à la signature et un gros salaire en cas d’arrivée dans le Piémont en fin de saison.

La Vieille Dame apprécie également le profil du Monégasque Aurélien Tchouaméni mais sa valeur marchande grimpe en flèche depuis quelques mois, ce qui a tendance à refroidir le club italien. L’international belge, Axel Witsel, est également très apprécié par Massimiliano Allegri au même poste…