Fin de ce multiplex de l’avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ce vendredi soir avec les résultats. L’Angleterre cartonne l’Albanie, l’Italie tenu en échec par la Suisse et la Pologne qui s’impose facilement en Andorre.

Groupe C :

Surprise sur un but de Silvan Widmer (11e), la Nazionale a recollé par Giovanni Di Lorenzo (36e). Avec 15 points, la Squadra Azzurra et la Nati continuent de partager la tête du groupe C. l’Irlande du nord bat la Lituanie 1-0. Lors de la dernière journée disputée lundi, l’Italie se déplacera en Irlande du Nord tandis que la Suisse accueillera la Bulgarie.

Groupe F :

Déjà qualifié au coup d’envoi, le Danemark a battu les Îles Féroé (3-1), dans le groupe F. Les Nordiques signent une neuvième victoire en neuf journées. L’Autriche l’emporte aussi 4 buts à 2 face à Israël, tandis que l’Ecosse s’impose en Moldavie.

Groupe I :

L’Angleterre humilie l’Albanie à Wembley (5-0) avec des buts de Harry Maguire (9e), Harry Kane (18e, 33e, 45e) et Jordan Henderson (28e). Avec 23 points, les Three Lions de Gareth Southgate conservent la tête avec trois longueurs d’avance sur la Pologne, qui l’a emporté en Andorre (4-1) avec notamment un doublé de Robert Lewandowski et un but de l’attaquant de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik. Dans trois jours, l’Angleterre validera sauf coup de théâtre sa qualification à Saint-Marin.