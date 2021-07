Après avoir battu le Serbe Miomir Kecmanovic et le grec Stefanos Tsitsipas hier après-midi, Ugo Humbert s’est toutefois incliné en quart de finale du tournoi olympique de tennis ce jeudi.

Le tricolore a été battu par le Russe Karen Khachanov avec une défaite en trois sets 7-6 / 4-6 / 6-3 suite à un vrai combat de plus d’une heure et demi. Une défaite qui élimine le Français, alors que Khachanov pourrait retrouver son compatriote Daniil Medvedev en demi-finale. Il affronte en ce moment-même l’Espagnol Pablo Carreno-Busta. Il reste encore un Français en lice, à savoir Jérémy Chardy qui affrontera Alexander Zverev un peu plus tard dans la matinée.