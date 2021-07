Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara est toujours marseillais et cela pourrait encore durer. Journaliste « l’Equipe », Bertrand Latour pense que le milieu de terrain olympien n’a pas encore le niveau et il s’inquiète.

Sur le plateau de la chaîne, il a donné son avis sur ce dossier. “On peut remarquer qu’il y a un certain delta entre la manière dont les médias et les supporters perçoivent Boubacar Kamara et le marché qui est le sien. C’est-à-dire qu’on a parfois le sentiment que c’est l’avenir de l’équipe de France à son poste et qu’il est largement au-dessus en Ligue 1 mais convenons quand même qu’on est le 28 juillet et qu’on en est à Newcastle. On n’en est pas encore sur Manchester City, United et Liverpool qui se l’arrachent”, a notamment indiqué Bertrand Latour, qui ne serait d’ailleurs pas contre le fait que Kamara reste à l’OM plutôt que de tenter une aventure périlleuse à Newcastle. Affaire à suivre…