L’Australienne Jessica Fox décroche le titre de championne olympique de canoë slalom ce jeudi matin.

Favorite dès le départ, elle a confirmé et l’emporte au final avec 105,4 points et 0 pénalité devant la Britannique Mallory Franklin (108,68, 2 sec de pénalité) et l’Allemande Andrea Herzog (111,13, 2 sec de pénalité). Une finale de très haut niveau alors que notre petite française Marjorie Delassus a terminé quatrième au pied du podium, elle qui disputait ses premiers Jeux Olympiques. Une bonne nouvelle pour la tricolore de 23 ans qui sera au rendez-vous de Paris 2024 dans trois ans.