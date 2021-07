Fiona Ferro (84e) a été éliminée lundi au deuxième tour du tournoi olympique de tennis de Tokyo, 6-1, 6-4, par Sara Sorribes, tombeuse d’Ashleigh Barty au tour précédent.

Il n’y a donc plus de Françaises en lice en simple dans ces Jeux, après les éliminations dès le premier tour de Kristina Mladenovic samedi, puis d’Alizé Cornet et Caroline Garcia dimanche. Cornet et Ferro sont en revanche toujours engagées en double. Chez les messieurs, Jérémy Chardy (68e) et Ugo Humbert (28e) restent les seuls à défendre les chances tricolores dans le tournoi en simple. En double, Monfils et Chardy sont également toujours présents.

Ferro avait dû batailler dimanche plus de deux heures pour venir à bout de la Lettone Anastasija Sevastova lors du premier tour, revenant d’un set de retard et avec un break contre elle dans le deuxième, pour s’imposer 2-6, 6-4, 6-2. Émoussée physiquement, elle n’a pas pu lutter lundi face à Sorribes (47e), toujours sur un nuage après sa victoire surprise face à la N.1 mondiale. La Française l’avait pourtant battue lors de leurs deux précédents affrontements. En huitièmes de finale, l’Espagnole affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (N.18), finaliste du dernier Roland Garros.