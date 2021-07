La Japonaise Momiji Nishiya, sacrée en skateboard, est devenue à 13 ans l’une des plus jeunes championnes olympiques de l’histoire lundi à Tokyo, alors que le phénomène du cyclisme néerlandais Mathieu van der Poel est très attendu dans l’épreuve de VTT au pied du Mont Fuji.

Momiji Nishiya est entrée dans l’histoire olympique: en remportant l’épreuve de street, elle est la première championne olympique de l’histoire en skateboard, sport qui fait ses grands débuts olympiques à Tokyo. La vice-championne du monde 2021 qui fêtera ses 14 ans le 30 août, n’a toutefois pas battu le record olympique de précocité détenue depuis 1936 par l’Américaine Marjorie Gestring qui avait 13 ans et 267 jours quand elle a remporté son titre au plongeon. Reste que le skateboard, malgré ses nombreuses chutes et son format quelque peu compliqué à comprendre pour le néophyte, a rempli la mission que lui a assignée le Comité international olympique (CIO) en donnant un coup de jeune aux JO : sur le podium, Nishiya était accompagnée par la Brésilienne Rayssa Leal (13 ans) et une autre Japonaise Funa Nakayama (16 ans) !

Titmus détrône Ledecky

Le Norvégien Kristian Blummenfelt n’est pas un néophyte sur la scène internationale du triathlon, mais, il a cueilli à 27 ans et de bon matin son premier titre majeur en usant tous ses rivaux, dont le Britannique Alex Yee, deuxième, et le Néo-Zélandais Hayden Wilde, troisième. Le Français Vincent Luis, favori de ce triathlon olympique, a craqué dès le début de la course à pied pour finir 13e.

En natation, l’Australienne Ariarne Titmus, 20 ans, a crée la sensation face à la reine américaine Katie Ledecky en finale du 400 m libre et a offert à l’Australie son premier titre individuel chez les femmes depuis 2008. Pas de surprise en revanche sur le 100 m brasse: déjà sacré en 2016 à Rio, le Britannique Adam Peaty, maître incontesté de la discipline, a dominé sa finale de bout en bout. La star américaine Caeleb Dressel a remporté avec ses camarades de l’équipe des États-Unis le relais 4×100 m, lui qui vise encore les titres du 100 m, 100 m papillon et 50 m, et ceux des 4×100 m 4 nages et 4×100 m 4 nages mixte.

Premier titre en gym

Huit jours seulement après la fin du Tour de France, dont il a porté le maillot jaune quelques jours avant d’abandonner pour préparer le rendez-vous de Tokyo, le Néerlandais Mathieu van der Poel, 26 ans, peut encore faire étalage de sa classe et de sa polyvalence sur un vélo lors de l’épreuve de VTT. Van der Poel, petit-fils de la légende du cyclisme français Raymond Poulidor, collectionne les titres et les victoires sur route, en cyclo-cross, ainsi qu’en VTT, avec une médaille de bronze aux Mondiaux 2018 de cross-country (distance olympique) et un titre de champion d’Europe (2019). Mais le Français Jordan Sarrou, champion du monde en titre, et le Suisse Nino Schurter, qui visera une quatrième médaille olympique consécutive après le bronze à Pékin-2008, l’argent à Londres-2012 et l’or à Rio-2016, peuvent le contrarier.

Le tournoi de rugby à VII messieurs a failli débuter par une surprise de taille : les Fidji, sacrés en 2016 à Rio pour la première apparition de la discipline au programme olympique, ont souffert face au Japon (24-19), tandis que la Nouvelle-Zélande a surclassé la Corée du Sud 50 à 5.

En fin de journée à l’Ariake Gymnastics Centre seront attribuées les premières médailles olympiques, celles du concours général par équipes messieurs, avec le Japon en favori malgré l’absence de sa star Kohei Uchimura, diminué par une blessure.