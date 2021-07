Pour renflouer les caisses cet été, le PSG pourrait se débarrasser de 7 joueurs « indésirables ».

Après avoir bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain va devoir dégraisser. D’après les informations de L’Equipe, le club de la capitale devra même vendre pour 180 millions d’euros pour équilibrer les comptes. Alors que Mitchel Bakker a déjà fait sa valise pour le Bayer Leverkusen, sept autres joueurs pourraient être poussés vers la sortie.

Dans le lot on retrouve l’Espagnol Pablo Sarabia, dont le nom a récemment été évoqué du côté de la Lazio Rome. Son compatriote Ander Herrera pourrait également prendre la porte, surtout si le PSG finalise le transfert de Paul Pogba. Le Brésilien Rafinha fait aussi partie des « indésirables », tout comme les deux défenseurs Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer, ou encore les gardiens Sergio Rico et Alphonse Areola. Le dernier cité, auteur d’une bonne saison en prêt à Fulham, pourrait rebondir du côté de West Ham. Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma cet été, en plus de la présence de Keylor Navas, l’horizon est totalement bouché pour le Titi Parisien.

En vendant ces sept joueurs, le PSG devrait pouvoir arriver aux 180 millions évoqués plus haut. Reste maintenant à trouver preneur pour ces « indésirables ».