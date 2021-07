Bonne nouvelle pour le Français Pierre-Hugues Herbert qui se sent mieux à trois jours du début des épreuves de tennis aux Jeux Olympiques.

Membre de l’équipe de France et réelle chance de médailles pour la France sur la compétition, Pierre-Hugues Herbert a assuré qu’il se sentait mieux après sa blessure à la cuisse. Il rassure et explique que la préparation s’est bien passées. « Je n’ai que peu de douleurs, dans l’ensemble, ça va très bien » a déclaré « PHH » lors d’une conférence de l’équipe de France. Une très bonne nouvelle pour la paire française, d’autant plus que son partenaire de double Nicolas Mahut a également déclaré que tout allait pour le mieux. « On sera pleinement rassurés quand on aura fait un set ou deux ensemble, mais il faut rester confiant. » A-t-il expliqué.