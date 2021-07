Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé son contrat. De ce fait, les dirigeants pourraient bien penser à un départ dès cet été.

Comme l’a précisé le « Daily Mail » le club anglais semble ouvert aux discussions et un éventuel départ de son milieu de terrain français lors de ce mercato. Le média indique que le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge et une offre de 50 millions d’euros est susceptible de convaincre les Mancuniens d’offrir un bon de sortie au champion du monde 2018. Voir maintenant si le PSG fera le pas et quelle sera également la demande de Manchester United, même si 50 millions d’euros reste une somme, surtout en plein période de crise sanitaire. Affaire à suivre…