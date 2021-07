De retour en Ligue 1, l’ESTAC souhaite assurer son maintien dans l’elite avec des joueurs expérimentés du championnat.

Après Jessy Moulin et Renaud Ripart, c’est peut être Romain Hamouma qui pourrait arriver dans l’Aube. Libre de tout contrat, le joueur de 34 ans connaît bien la Ligue 1 et a quitté l’AS Saint-Etienne il y a quelques jours. Il pourrait donc suivre le même chemin que son ancien partenaire stéphanois Jessy Moulin. L’homme aux 56 buts et 51 passes décisives en 306 rencontres de Ligue 1 s’est vu proposé un contrat de deux ans par le club de l’Aube.