Richard Gasquet, 81e mondial, a été éliminé dès le premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, battu 6-2, 1-6, 6-3 par Oscar Otte (76e), vendredi.

Gasquet a effectué un match en dents de scie. Pas du tout dans le coup au premier set, durant lequel il perdu les quatre premiers jeux, il a bien réagi dans le second en étant plus agressif et commettant moins de fautes. Il a gardé le rythme dans la troisième manche, pour breaker et mener 2-1 service à suivre. Mais Otte a immédiatement débreaké, avant de reprendre une dernière fois le service du Français au 8e jeu et de conclure sur sa première balle de match.

L’Allemand sera opposé au prochain tour au Polonais Hubert Hurkacz, tête de série N.11.