Pour Franck Haise, le coach du RC Lens, le déplacement à Metz de ce week-end à tout du match piège.

De passage en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement lensois sur la pelouse du FC Metz (dimanche, 15h), Franck Haise a envoyé un avertissement à ses joueurs. Le coach des Nordistes veut éviter une mauvaise surprise face à des Grenats actuellement 19e de Ligue 1.

« Le niveau de la L1 est encore plus homogène par rapport à la saison dernière et par le haut. Beaucoup d’équipes avancent, et progressent. On est toujours là avec d’autres équipes, Nantes, Strasbourg, Montpellier, malgré nos moyens plus limités que beaucoup et les gros sont là, ça fait beaucoup de densité dans le championnat. Metz est une équipe agressive. Elle est compacte. On se doit de craindre Metz ce sera une équipe très difficile à bouger. Il faudra beaucoup d’entrain et de justesse, de la solidité dans les transitions. On craint tout le monde. »