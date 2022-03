En fin de contrat cet été, le Chilien est toujours dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo annonce que l’histoire d’amour entre l’Inter Milan et Arturo Vidal est sur le point de prendre fin. Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain chilien ne devrait pas prolonger son bail avec le club italien. Le média catalan estime d’ailleurs que Simone Inzaghi ne compte plus sur le joueur de bientôt 35 ans.

Une occasion en or de revenir à la charge pour son ancien sélectionneur Jorge Sampaoli, qui adorerait attirer Vidal à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria suivra avec attention la situation de l’ancien de la Juve et du Bayern Munich, mais difficile de prédire les prétentions salariales du joueur, qui touche plus de 6,5 millions d’euros par an en Serie A. Affaire à suivre…