Pas flamboyants ce soir, les Colchoneros ont assuré l’essentiel en s’imposant 2-1 face à Cadix.

Rapidement lancés dans le match par un but de Joao Felix (3′), l’homme en forme de l’attaque madrilène, les hommes de Diego Simeone vont souffrir face à une vaillante équipe de Cadix. Juste avant la pause, les visiteurs vont même réduire l’écart par l’intermédiaire du vétéran Alvaro Negredo (45′). Au retour des vestiaires, l’Atlético Madrid va faire preuve de réalisme et Rodrigo De Paul (68′) va inscrire le but de la libération pour les supporters du Wanda Metropolitano.

En fin de rencontre l’expulsion du jeune Javi Serrano (88′) n’empêchera pas les Madrilènes de s’imposer et de prendre provisoirement la 3e place de Liga avec trois longueurs d’avance sur le FC Barcelone.