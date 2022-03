Pour Peter Bosz, le rendez-vous de ce week-end contre Rennes est surtout l’occasion de prendre une belle revanche sur les Rennais.

À deux jours de la grosse affiche de cette 28e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, Peter Bosz était présent en conférence de presse ce vendredi. Encore frustré par la défaite des siens lors du match aller en Bretagne, le coach néerlandais compte bien infliger la même correction à son homologue Bruno Genesio.

« C’est le plus mauvais souvenir de la saison. On a été très mauvais. On prend 4-0. Non ? Ah oui, 4-1… Heureusement que ça n’a fait que 4 car on pouvait en prendre plus. Les 11 joueurs plus le staff ont été très mauvais. Ce soir-là, on avait rencontré une très bonne équipe de Rennes qui ne nous a laissé aucune chance. Bien sûr, je n’ai pas oublié, a avoué le Néerlandais. A partir de là, on a vécu une période très difficile. Il faut regarder en arrière pour apprendre. Et il y a beaucoup à apprendre sur ce match. Depuis, on a progressé. Rennes va rencontrer un autre OL. »