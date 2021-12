Après Rafael Nadal il y a quelques jours, au tour de Denis Shapovalov d’annoncé qu’il est positif au covid-19.

C’est sur ses réseaux sociaux que le joueur canadien a précisé qu’il avait été testé positif au virus et il allait devoir observer une période de repos comme le veut le protocole. Il a tenu à rassurer sur son état de forme. « Salut tout le monde, je voulais juste vous informer qu’à mon arrivée à Sydney, j’ai été testé positif au Covid. « Je suis tous les protocoles, y compris l’isolement et l’information des personnes avec lesquelles j’ai été en contact. Pour l’instant, je ressens des symptômes mineurs et j’ai hâte de retourner sur le court, lorsque cela sera sans danger. » Il est bien évidemment forfait pour le début de l’ATP Cup en janvier 2022.