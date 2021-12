Entre l’Italie et le Portugal, une seule, ou aucune, de ces deux grandes nations sera présente à la Coupe du monde en 2022 au Qatar. Leonardo Bonucci a donné rendez-vous à Cristiano Ronaldo.

Les champions d’Europe en titre, l’Italie, sont contraints de passer par les barrages pour se qualifier à la Coupe du monde 2022. Tout comme le champion d’Europe 2016, le Portugal, qui a lui aussi fini 2e de son groupe de qualifications au Qatar. Les deux nations pourraient se rencontrer en finale de ces barrages. Leonardo Bonucci en a profité pour donner rendez-vous à son ancien coéquipier à la Juventus, Cristiano Ronaldo. « Nous avons parlé et nous avons plaisanté sur un éventuel barrage entre nos deux pays. Nous verrons ce qui se passera sur le terrain, mais Cristiano sait qu’il va prendre des coups », a annoncé le défenseur italien à Rai Sport. Mais avant de se rencontrer probablement en finale le 29 mars Italie et Portugal devront se défaire respectivement de la Macédoine du Nord et de la Turquie.