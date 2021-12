Le Belge Wout Van Aert s’est imposé ce dimanche à Termonde, en Belgique, pour une étape de la Coupe du monde de cyclo-cross. Il s’agit de son deuxième succès cette saison.

Rien n’arrête Wout Van Aert. Le Belge connu pour ses exploits en cyclisme sur route est aussi un adepte, et un des meilleurs du monde, en cyclo-cross. Le coureur de la Jumbo Visma s’est imposé chez lui à Termonde en cyclo-cross. Le Belge a devancé largement un autre cycliste qui évolue en cyclo-cross, Mathieu Van Der Poel. Le duel entre les deux routiers a tenu ses promesses… pendant six tours. Pourtant auteur d’un mauvais début de course Van Aert a accéléré pour se joindre au groupe de tête composé de Van Der Poel et Toon Aerts, avant de prendre définitivement la tête à mi-course et de finir en solitaire.

Classement de l’étape de Termonde:

1. Wout Van Aert (BEL) en 1 h 03 min 48 sec

2. Mathieu Van Der Poel (NED) à 49 sec

3. Toon Aerts (BEL) à 1 min 18 sec

4. Michael Vanthourenhout (BEL) à 1 min 52 sec

5. Quinten Hermans (BEL) à 2 min 09 sec