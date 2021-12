De passage dans la capitale en octobre dernier, Ronaldinho en a profité pour afficher de nouveau tout son amour pour le Paris Saint-Germain.

Ronaldinho a fait les beaux jours du PSG entre 2001 et 2003. Paris a été son premier club européen avant de rejoindre le FC Barcelone et d’écrire le reste de sa légende. Le numéro 10 est revenu au Parc des Princes le 19 octobre dernier pour le match et la victoire en Ligue des Champions des Parisiens face à Leipzig (3-2). Le PSG a profité de son retour pour réaliser un documentaire sur Ronaldinho qui devrait sortir demain. Sur Twitter un extrait de l’interview a été publié : « J’ai connu des moments fantastiques ici, c’est un plaisir d’être de retour. Ça a beaucoup changé mais il y a toujours la même magie qu’avant. C’est merveilleux ! J’ai des souvenirs extraordinaires et je revois des vieux amis quand je viens. Chaque fois que j’ai l’occasion de venir, c’est très émouvant et je m’amuse beaucoup ».