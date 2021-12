Dans une journée tronquée par les matches reportés, le traditionnel Boxing Day du championnat anglais se tient tant bien que mal.

Manchester City – Leicester : 6-3 Manchester City a démarré fort en menant 4-0 à la mi-temps face à Leicester avant de se faire peur en seconde avec le retour des Foxes 4-3. Mais les hommes de Guardiola assurent et s’imposent finalement 6-3. Raheem Sterling inscrit notamment un doublé. Les Skyblues prennent le large en Premier League avec 47 points, six points devant Liverpool, deuxième.

Norwich – Arsenal : 0-5 Les Gunners ont déroulé grâce à un doublé de Saka, un but de Tierney, de Lacazette et de Smith-Rowe en fin de match. Arsenal grimpe à la quatrième place du championnat, alors que Norwich reste bon dernier.

Tottenham – Crystal Palace : 3-0 Les Spurs n’ont pas été inquiété également par Crystal Palace. Harry Kane et Lucas Moura permettent à Tottenham de prendre le match par le bon bout avant que Son n’inscrive le dernier but en seconde période. Les hommes de Conte sont désormais 5e de PL, Crystal Palace est 12e.

West Ham – Southampton : 2-3 Les Hammers se sont faits surprendre à domicile par Southampton. Elyounoussi, Ward-Prose et Bednarek sont les buteurs des visiteurs et ont répondu à Benrahma et Antonio côté West Ham. Avec cette défaite, les Hammers sortent du Top 5 et sont 6e, Southampton est 14e.

