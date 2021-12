Annoncé sur les tablette de Marseille depuis quelques mois, la piste Arturo Vidal semblait s’éloigner. Mais selon les informations de As Chili, le club phocéen est toujours dans la course.

Arturo Vidal n’est pas indispensable cette saison à l’Inter Milan, il n’a disputé que 12 matchs de championnat et la plupart comme remplaçant. Mais le technicien italien a annoncé toujours compter sur son milieu de terrain pour la seconde partie de la saison. Selon les informations de As Chili, trois clubs sont sur la piste de l’ancien barcelonnais. Parmi ces clubs figurent l’OM qui serait en concurrence dans le dossier, en plus de l’Inter Milan, avec Boca Juniors et l’Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli a déjà eu sous ses ordres l’international chilien lorsqu’il était sélectionneur du Chili entre 2012 et 2015. Il a notamment remporté la Copa America avec Arturo Vidal. Reste désormais à savoir si cet intérêt des Olympiens est pour le mercato hivernal ou estival, car le milieu de 34 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison.