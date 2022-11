Le point sur les résultats du jour au Masters 1000 de Paris-Bercy.

Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a signé des débuts express en écartant le Japonais Yoshihito Nishioka (38e) 6-4, 6-4 en moins d’1h15 min au deuxième tour mercredi. Alcaraz, devenu le plus jeune N.1 mondial de l’histoire, à 19 ans, après son sacre à l’US Open en septembre, affrontera Grigor Dimitrov ou Fabio Fognini en huitièmes de finale.

Félix Auger-Aliassime, fort de trois titres remportés en trois semaines, a frôlé la fin de série d’entrée face à Mikael Ymer (74e), dont il est finalement venu à bout 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (8/6) mercredi. Le Canadien étire ainsi à quatorze sa série de victoires consécutives, construite à Florence, Anvers et Bâle, les trois semaines précédentes. Mais « FAA » a beaucoup souffert face au Suédois, sur le court N.1 de Paris-Bercy pendant 3h30. Joueur le mieux placé pour empocher un des deux derniers billets encore en jeu pour le Masters de fin de saison (13-20 novembre à Turin), Auger-Aliassime pourrait acter sa qualification dès mercredi soir en cas de défaite de l’Américain Taylor Fritz contre Gilles Simon.

Le Russe Daniil Medvedev, N.3 mondial et finaliste l’an dernier, a pour sa part été éliminé dès son entrée en lice par l’Australien Alex De Minaur (25e) 6-4, 2-6, 7-5 en 2h45. Vainqueur à Paris en 2020 et ancien N.1 mondial, Medvedev a sauvé deux balles de match sur son service à 4-5 avant de s’incliner sur la troisième. C’est donc De Minaur qui affrontera l’Américain Frances Tiafoe (21e), demi-finaliste du dernier US Open et qui s’est débarrassé mercredi du Britannique Jack Draper (45e) 6-3, 7-5. De Minaur, 23 ans, n’avait encore jamais battu de joueur du Top 5 (18 défaites avant de battre Medvedev).