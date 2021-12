La championne olympique 2021 à Tokyo a annoncé être positive au Covid-19 ce mardi.

Après Rafael Nadal hier, c’est au tour de Belinda Bencic d’annoncer qu’elle a contracté le coronavirus. Sur son compte Twitter, la championne olympique indique s’être directement placée à l’isolement à Abou Dhabi où elle préparait la prochaine saison. Son voyage pour l’Australie et le premier Grand Chelem de la saison 2022, du 17 au 30 janvier, sera donc retardé. « Salut à tous, je voulais juste donner une news rapide, malheureusement, et même si je suis complètement vaccinée, j’ai récemment été testée positif au COVID-19. Je suis isolée actuellement et je prends toutes les mesures de précaution pour m’en sortir le mieux possible car je ressens des symptômes assez sévères (fièvre, courbatures, frissons). Bien que le timing ne soit pas idéal – comme j’étais dans les dernières étapes de mes préparatifs pour l’Open d’Australie – je me rendrai en Australie dès que j’aurai été autorisée et que la période d’isolement sera passée », a écrit Bencic sur ses réseaux sociaux.