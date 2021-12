Lanterne rouge en Ligue 1 avec 12 petits points au compteur, l’AS Saint-Etienne a enfin décidé de passer à la vitesse supérieure en donnant les clés de son destin à Pascal Dupraz. Fraîchement débarqué, l’ancien technicien du SM Caen fait déjà sensation au sein du vestiaire. Ryad Boudebouz est charmé.

En pleine crise sportive, l’AS Saint-Etienne a enfin pris une décision forte en se séparant de Claude Puel. Pour le remplacer, la direction stéphanoise a parié sur le roi des missions sauvetages : Pascal Dupraz. Arrivé il y a peu au Stade Geoffroy-Guichard, le technicien français apporte d’ores et déjà une confiance retrouvée alors que l’ASSE a renoué avec le succès en Coupe de France (victoire 0-1 contre Lyon – La Duchère). Homme fort du vestiaire stéphanois, Ryad Boudebouz est charmé par les nouveaux principes instaurés par son coach.

« Chaque entraîneur est différent. Il amène sa méthode et si on gagne, ce sera plus facile. J’espère que cela va rebooster tout le monde. J’espère que ça va fonctionner parce que c’est ce qui ressort de la première semaine. En tous cas, c’est quelqu’un de très proche de ses joueurs, dans l’affectif. Je ne vous dis pas que l’on ne bosse pas sur le terrain, mais je crois que le groupe avait vraiment besoin de ça. C’est un peu un papa pour tout le monde« , a confié Ryad Boudebouz en conférence de presse.