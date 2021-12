Le quotidien l’Equipe a fait des révélations sur le traitement de faveur reçu par certaines stars du vestiaire dont Mauro Icardi, Lionel Messi ou encore Neymar. Un laxisme qui agacerait certains joueurs du Paris Saint-Germain.

Si tout semble rose de l’extérieur, il n’en est rien à l’intérieur. Le journal l’Equipe a fait des révélations sur le début de saison du club de la capitale. On apprend notamment que Neymar serait arrivé en retard à un rendez-vous important fixé par le club auprès de sponsors. Le club voulait alors le sanctionner durement avant de se rétracter. D’autres scènes de ce type ont eu lieu lors des six premiers mois de la saison 2021-2022. Notamment lors du feuilleton Wanda Icardi-Mauro Icardi. L’attaquant argentin s’est vu octroyer plusieurs jours de congés pour régler son histoire avec sa femme mais aussi agent. Ensuite toujours selon le quotidien, ce sont Lionel Messi et Leandro Paredes qui ne se sont pas présentés à la séance d’entrainement qui a suivi la cérémonie du ballon d’or 2021 en prétextant être malade. Toutes ces anecdotes rapportés par l’Equipe n’auraient pas plus à une partie du vestiaire parisien qui regrette le laxisme des dirigeants parisiens et notamment de Pochettino et Leonardo.