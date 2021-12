La sélection ghanéenne a dévoilé sa liste provisoire des 30 joueurs sélectionnés pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Plusieurs joueurs de Ligue 1 sont sélectionnés.

Le 9 janvier prochain la CAN 2022 s’ouvrira. A un peu plus de deux semaines du coup d’envoi les nations commencent à dévoiler leurs listes. Le Ghana vient de dévoiler sa liste provisoire de 30 joueurs. Dans cette dernière figurent quatre joueurs de Ligue 1 dont le jeune et talentueux Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais), Salis Abdul Samed (Clermont), Gideon Mensah (Bordeaux) et Alexander Djiku (Strasbourg). Deux anciens du championnat de France sont aussi présents, les frères Ayew, André et Jordan.