Lloyd Harris, sorti des qualifications, et Aslan Karatsev, bénéficiaire d’une wild card, s’affronteront en finale du tournoi ATP 500 de Dubaï, après être tous deux sortis vainqueurs de leurs demi-finales à suspense vendredi.

Le Sud-Africain, 81e mondial, a réussi à remonter un set et un break de retard vendredi pour battre Denis Shapovalov 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (8/6) et décrocher sa qualification. Le Canadien, tête de série N.3 et 12e mondial, pensait avoir fait le plus dur en remportant le tie-break de la première manche et en faisant le premier le break dans la deuxième, mais il a ensuite commis trop de fautes directes pour espérer l’emporter.

Harris, 24 ans, qui a notamment battu cette semaine le N.4 mondial Dominic Thiem, disputera à Dubaï la deuxième finale de sa carrière, après Adelaïde en 2020, avec l’espoir de décrocher son premier titre ATP. Il sera opposé à Karatsev, révélation du dernier Open d’Australie dont il avait atteint les demi-finales, qui a pris le meilleur sur son compatriote russe Andrey Rublev, 6-2, 4-6, 6-4.