Malgré un tirage « facile » sur le papier, Thomas Tuchel refuse le statut de favori face au bourreau de la Juve en huitième de finale.

En battant l’Atlético Madrid cette semaine, Chelsea a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions où Thomas Tuchel et ses hommes retrouveront le FC Porto. Un tirage plutôt avantageux pour les Blues, mais dont se méfie particulièrement le technicien allemand. Pour cause, les Portugais ont éliminé la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo au tour précédent. Un détail que n’a pas manqué de rappeler Tuchel en conférence de presse.

« Je suis heureux que nous jouions contre un adversaire international et non contre une équipe anglaise, car c’est ça la Ligue des champions. Je préfère toujours jouer contre des équipes d’autres pays. Nous avons le match retour à domicile, ce qui fait du bien, c’est peut-être un léger avantage de finir à la maison », a déclaré d’abord déclaré l’ancien coach du PSG, avant de mettre en garde les observateurs. « Il est clair que beaucoup de gens vont nous faire passer pour des favoris contre Porto. Je ne sais pas si cela nous aide. Demandez à (la Juventus) Turin si cela les a aidés. Mais nous sommes sûrs de nous et cela est fortement lié à nos performances. Nous sommes opposés à un solide adversaire que nous allons affronter avec beaucoup de respect. Nous sommes en quarts de finale et nous sommes concentrés sur cela. Notre seule préoccupation est de savoir comment nous pouvons atteindre la demi-finale. Nous avons confiance en nos capacités. »