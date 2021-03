Déjà dans les petits papiers de l’AS Monaco, le jeune Lee Kang-in ferait également craquer les recruteurs de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais.

D’après les informations du quotidien AS, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais surveilleraient de très près la situation du jeune Lee Kang-in. Véritable pépite du FC Valence, le Sud-Coréen de 20 ans était déjà pisté par l’AS Monaco l’hiver dernier. Mais à en croire le média espagnol, les deux autres formations de Ligue 1 seraient devenu de sérieux prétendants ces dernières semaines et l’OGC Nice pourrait également tenter sa chance.

Titularisé à 9 reprises cette saison en Liga, le meneur de jeu – qui peut également évoluer sur les côtés – a tout de même distillé 4 passes décisives. Reste à savoir désormais quel club du championnat de Ligue 1 saura se montrer le plus généreux cet été pour le transfert du crack de 20 ans estimé aujourd’hui à 15 millions d’euros (Transfermarkt) et dont le contrat se termine en 2022.