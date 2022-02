Alejando Tabilo a réalisé l’exploit de la journée à Santiago au Chili avec une très belle victoire en deux manches face à la tête de série numéro un du tournoi Cristian Garin.

113e joueur mondial, Tabilo a été très bon durant ce match et s’offre le grand favori du tournoi avec un succès 6-3 / 6-3 contre Cristian Garin. Une victoire et une très belle qualification pour le joueur de 24 ans qui défiera la tête de série numéro 6 Miomir Kecmanovic en quarts de finale. Une victoire de plus et Tabilo se retrouvera dans le top 100.